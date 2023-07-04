30 يونيو.. 1.5 تريليون جنيه حجم الاستثمارات فى جنوب الصعيد (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن الصعيد على رأس أولويات الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للمسؤولية فى عام 2014، ويظهر ذلك فى حجم المشروعات الكبرى التى نفذتها الدولة فى شتى المجالات لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين.





وأوضح المركز، فى إنفوجراف، أن حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى محافظات الصعيد على مدار السنوات الـ 8 الماضية بلغت 1.5 تريليون جنيه من إجمالى 7 تريليونات جنيه من الاستثمارات التى نفذت أو يتم استكمال تنفيذها على مستوى الجمهورية، وهو ما يمثل نحو ربع الاستثمارات الكلية التى أنفقتها الدولة.

وكان من أبرز المشروعات التنموية التى تم افتتاحها بالصعيد، مشروع قناطر أسيوط، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة فى أسوان، ومشروعات الاستصلاح الزراعى فى توشكى وشرق العوينات، وغيرها من المشروعات، بما ساهم فى خلق المزيد من فرص العمل فى الصعيد.

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