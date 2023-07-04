حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لمدة يومين بمصيف بلطيم

جدة - نرمين السيد - أعلن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنظيم قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مصيف بلطيم، بالتعاون بين مديرية الصحة بالمحافظة ومجلس مدينة بلطيم، وتستمر حتى يوم غد الأربعاء.





ولفت محافظ كفر الشيخ إلى أن القافلة تشمل تخصصات (الباطنة - والأطفال - الجلدية - النساء - تنظيم الأسرة - الأسنان - العظام - الجراحة). وقال المحافظ، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن القافلة تقدم جميع خدماتها الطبية، من كشف وفحوصات طبية (أشعة - تحاليل - صرف علاج)، بالمجان، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، أمام الوحدة الصحية بالنرجس.

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