محطة رياح جبل الزيت.. إنجاز كبير  ينير طريق المصريين (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعد "محطة رياح جبل الزيت" واحدة من أكبر محطات العالم فى توليد الكهرباء، حيث يبلغ عدد التوربينات بها 290 وتقع على مساحة 100 كيلومتر ، بينما وصلت تكلفتها 478 مليون يورو وبدأ إنشاؤها عام 2015.





وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 580 ميجاوات وتضم 580 مشروعا، فيما تحتوى على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة الأولى من نوعها، وتضم 3 مبانٍ إدارية بينها مبنى لغرفة التحكم لجميع التوربينات. وقد أختير المشروع كأفضل مشروع للطاقة والصناعة فى العالم حيث فاز فى مسابقة التحكيم العالمية لأفضل الأعمال الإنشائية لعام 2022.

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