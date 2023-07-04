الاحتفال بـ115 عاما على العلاقات بين مصر وصربيا

جدة - نرمين السيد - الافتتاح تم من خلال رسالة فيديو تم عرضها خلال الفعالية، بمشاركة "ايفيتسا داتشيتش" النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربى، بمناسبة مرور 115 عاماً على بدء إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكرى تناول فى كلمته الشراكة الراسخة التى قامت الدولتان ببنائها على مدار أكثر من قرن، استناداً إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة بشأن قواعد النظام الدولى.

كما سلط شكرى الضوء على العمل المشترك لمصر وصريبا فى إطار حركة عدم الانحياز نحو تعزيز احترام السيادة ووحدة وسلامة الأراضى والتعايش السلمى وعدم التدخل، وتحقيق التحرر الوطنى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن سامح شكرى أشار إلى أن الصداقة بين مصر وصربيا تُوجت بتوقيع رئيسى البلدين على إعلان الشراكة الاستراتيجية، وذلك خلال زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى إلى صربيا فى يوليو عام 2022، والتى تعد الأولى لرئيس مصرى منذ 35 عاماً.

كما أوضح وزير الخارجية أن إعلان الشراكة الاستراتيجية يمثل منعطفاً مهماً فى العلاقات الثنائية، حيث يعد فرصة لتوسيع التعاون السياسى والاقتصادى والثقافى.

ومن جانبه، أبرز وزير خارجية صربيا أهمية العلاقات المصرية الصربية، والتى تعكس حرص الطرفين على تعزيز وتطوير تعاونهما الثنائى فى مختلف المجالات.

وأوضح السفير محمد العرابى، رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، أنه يشارك فى الندوة بجانب عدد من أعضاء المجلس، حيث يتم التركيز خلال أعمالها على تناول العلاقات المصرية الصربية، بالإضافة إلى التطورات السياسية والأمنية الإقليمية والدولية، بمشاركة عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية الصربية.

وأكد السفير باسل صلاح، سفير مصر فى بلجراد، أن الندوة تأتى فى إطار التنامى المتصاعد فى العلاقات بين البلدين، وأنها تُعقد فى سياق عدد من الفعاليات الثقافية والأكاديمية التى تعتزم السفارة تنظيمها العام الجارى احتفالاً بالذكرى الـ115 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.