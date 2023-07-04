الرى: نجحنا فى إدارة المياه لاستصلاح الأراضى البعيدة عن الوادى والدلتا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى المهندس محمد غانم، إن الدولة نجحت فى إدارة المياه بشكل احترافى؛ وهو ما انعكس على النجاح فى استصلاح الأراضى البعيدة عن الوادى والدلتا.





وأضاف غانم، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر قناة "دى إم سى"، اليوم الثلاثاء، أننا نجحنا فى استصلاح تلك الأراضى، من خلال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وذلك يعد دليلا على مجهود الدولة لتوفير قدر كبير من المياه لاستصلاح الأراضى الزراعية. وتابع، أن محدودية الموارد المائية فى مصر، هى التحدى الأكبر الذى يواجه الدولة؛ ولذلك تسعى الدولة إلى توفير جميع احتياجات الدولة من المياه. وأوضح المتحدث أن استهلاك المصريين من المياه يصل إلى 110 مليارات متر مكعب، والموارد المتاحة تمثل فقط 60 مليار متر مكعب، منوها بأنه خلال الأعوام الماضية افتتح الرئيس السيسى محطة "بحر البقر"؛ لمعالجة مياه الصرف، وهى أكبر محطة للمياه على مستوى العالم بطاقة 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم، وحاليا يجرى تنفيذ مشروع محطة الحمام، والتى تعد أكبر محطة للمياه أيضا بكمية تصل إلى 7 ملايين ونصف المليون متر مكعب فى اليوم وهى تعتمد على مياه الصرف الزراعى الموجود فى غرب الدلتا.

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