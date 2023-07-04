وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية ويعلن الأوائل.. غدا

كما يعلن الوزير، أسماء الأوائل فى مؤتمر صحفى، بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عند الساعة 2:30 ظهرا.
ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، من خلال الموقع الرسمى للوزارة عبر هذا الرابط من هنا
وتعلن النتيجة للطلاب باستخدام رقم الجلوس، وتظهر بشكل مفصل يتضمن درجات كل طالب فى كل مادة ومجموعة الكلى، وموقفه من النجاح أو الرسوب أو الدور الثانى.
وانتهى طلاب الدبلومات الفنية الذين يتجاوز عددهم 760 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، من أداء الامتحانات فى المواد التحريرية يوم الخميس الموافق 8 يونيو الجارى، أما الامتحانات العملية والمعلمية التى بدأها الطلاب يوم 20 مايو الماضى، استكملوها حتى 16 يونيو الجارى، بعد انتهاء الامتحانات التحريرية.
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