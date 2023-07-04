وزير الدولة للإنتاج الحربى: مشروع العاصمة الإدارية نقلة حضارية كبيرة

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة حضارية كبيرة للبلاد، مشددا على ضرورة أن يكون جميع العاملين بالإنتاج الحربى على مستوى هذه النقلة الحضارية، لمواكبة متطلبات بناء الجمهورية الجديدة.





جاء ذلك خلال مرور وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى على المكاتب الإدارية للعاملين بوزارة الإنتاج الحربى والهيئة القومية للإنتاج الحربى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث رافقه خلال هذه الجولة عدد من قيادات الوزارة والهيئة.

وشدد الوزير على أن المقر الجديد للوزارة بالحى الحكومى يتمتع بتوافر أفضل التقنيات وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، وفى هذا الإطار حث جميع العاملين على ضرورة الاستخدام الأمثل للأساليب التكنولوجية الحديثة الواجب اتباعها بالمقر الجديد ومواكبة العمل على المنظومات الإلكترونية الجديدة بمبنى الوزارة، فى ظل ما تم من تحديث وتطوير لنظم التحول الرقمى والربط الشبكى بين القطاعات المختلفة داخل الوزارة والهيئة وكذا الربط الشبكى بين الوزارة وكياناتها التابعة والإجراءات المتخذة، ليكون العمل لا ورقى ووفق التكنولوجيا الأحدث عالمياً، مؤكدا على ضرورة الانضباط والتزام الجميع بالحفاظ على الموارد المتاحة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية والتخلى عن أى سلوكيات سلبية من شأنها إحداث الضرر بالممتلكات العامة.

كما شجع الوزير العاملين على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة العمل بالوزارة واستكمال مسيرة البناء والتنمية والتطوير لقطاع الإنتاج الحربى لجعله دائماً فى المكانة المتميزة التى يستحقها كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى فى مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، خاصةً فى ظل الانتقال للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة التى تمثل أحد أهم مظاهر الجمهورية الجديدة التى تدشنها الدولة المصرية بسواعد أبنائها.

بدوره أشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، إلى أن وزير الدولة للإنتاج الحربى أكد خلال جولته على أن العاملين بالوزارة هم نواة المستقبل وجزء مهم من الجهاز الإدارى للدولة الذى تم تطويره فى إطار مشروع إقامة العاصمة الإدارية الجديدة لإحداث نقلة نوعية فى آلية العمل الحكومى وسرعته ودقته، مما يتطلب من الجميع بذل كل الجهد حتى يرتقى الأداء إلى مستوى العمل بالعاصمة الإدارية ويحقق طموحات الدولة المصرية والقيادة السياسية من عملية الانتقال للعاصمة.