رئيس الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعى «سات 2» فى أكتوبر 2023

جدة - نرمين السيد - واستعرض الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، مستجدات اختبارات القمر الصناعى "مصر سات 2" - الذى تسلمته مصر فى مارس 2023 - فى مركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر الوكالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضمنت الاختبارات الكهربية، واختبار محاكاة الأحمال الديناميكية على النموذج الفضائى للقمر الصناعى "مصر سات 2"، والمكون المصرى CFI، وكذا الاختبارات التوافقية الكهرومغناطيسية، وأيضاً اختبارات محاكاة البيئة الفضائية، مشيرًا إلى الخبرات الكبيرة التى اكتسبتها الكوادر المصرية العاملة بالوكالة نتيجة إجراء كل هذه العمليات فى مصر، بالتعاون مع الخبراء الصينيين.

وأضاف الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعى مصر سات (2) سيتم إطلاقه فى أكتوبر 2023، من محطة الإطلاق فى جمهورية الصين الشعبية، لافتًا إلى أن القمر الصناعى يعمل على تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، وموضحًا حجم الاستفادة المحققة للوكالة من خلاله والمتمثلة فى مشاركة فريق مصرى مع الجانب الصينى فى مراحل تصميم وتجميع واختبار وإطلاق قمر صناعى من طراز المينى MiniSat للاستشعار من البعد، وكذا نجاح الفريق المصرى فى تصميم وتصنيع مكون محلى خاص بوحدة اتصالات اختبارية، فضلا عن مشاركة الفريق المصرى فى تجميع نماذج القمر بمركز التجميع والاختبارات؛ مما يُكسب هذا المركز الثقة التى تحفز دول المنطقة على استخدام هذا المركز فى تجميع واختبار أقمار صناعية مماثلة، بالإضافة إلى مشاركة الجانب المصرى فى جميع الاختبارات الوظيفية والبيئية لنماذج القمر الثلاثة، وسوف يشارك الخبراء المصريون فى عملية إطلاق واختبار القمر فى المدار.

وأعلن، أن خطة الوكالة المصرية فى إنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية سوف تُسهم فى تعزيز دور مصر الريادى فى أفريقيا فى مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكذا تفعيل دور وكالة الفضاء الأفريقية من خلال مشاركة الدول الأفريقية المختلفة فى مشروع فضائى يخدم أهداف التنمية الأفريقية 2063، فضلا عن تفعيل دور وكالة الفضاء المصرية كهيئة اقتصادية من خلال تقديم خدمات متخصصة فى مجال تصميم وتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية وخدمات التصوير عالى الدقة.

وناقش اللقاء المهمات الفضائية على المدى القريب (2022 – 2025) للوكالة، والقمر التجريبى نكس سات (1) الذى وصل مصر فى مايو 2023 بعد انتهاء جميع الاختبارات فى ألمانيا بنجاح، وعدد من الطلبات الخاصة بميزانية الوكالة والمشروعات الجارى تنفيذها، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة قيام الجهات المعنية بتوفير التمويل اللازم للمكون العاجل من هذه المشروعات.