أول تعميم إدارى بالأوقاف بعد النقل للعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - أصدر الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف تعميما بحظر استخدام أجهزة الحاسب الآلى الشخصية فى وقت العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، واقتصار استخدام الحاسب على أجهزة الحاسب المخصصة لكل موظف وفق منظومة الإدارة الحديثة، وذلك حرصا على وقت العمل.





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