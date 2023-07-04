فحص 1106 حالات ضمن حملة «100 يوم صحة» بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف نور الدين فى بيان اليوم الثلاثاء أن هذه الحملة تهدف لتقديم الخدمات الصحية والوصول للمواطنين بأماكن التجمعات والمراكز والأحياء، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه بالنسبة لتنظيم الأسرة وصل عدد المنتفعات من الوحدات الثابتة والمتنقلة إلى 2131 منتفعة، كما وصل عدد زيارات المنتفعات الحاصلات على وسيلة بالعيادات المتنقلة والثابتة إلى 2164 زيارة.

وأوضح أن عدد المترددين على القوافل العلاجية بلغ 136 شخصا تم تحويل 11 منهم للمستشفيات لاستكمال العلاج، كما تم المرور على 32 منشأة غذائية، والمرور على 10 محطات مياه و2 محطة صرف صحى، كما تم تطعيم 11633 طفلا.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان قد خصصت الخط الساخن 15335 للرد على الاستفسارات الخاصة بحملة (100 يوم صحة)؛ حرصا منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.