وزارة العدل تبدأ العمل رسميا بكامل قطاعاتها من العاصمة الإدارية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 يوليو 2023 04:27 مساءً - انتظم اليوم، الثلاثاء، عمل جميع قطاعات وإدارات وزارة العدل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استكمال جميع التجهيزات اللوجستية والتقنية.

كان مسئولو الوزارة على مدار ثلاثة أشهر سابقة تواجدوا تدريجيًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية رفقة الأطقم الفنية والإدارية، لمتابعة تنفيذ التجهيزات اللازمة وإزالة المعوقات؛ تمهيدًا لبدء العمل بشكل كامل اعتبارًا من يوليو الجاري، وذلك في إطار التحول نحو منظومة إدارية متطورة تنطلق من العاصمة الإدارية الجديدة، والتوجه الحكومي بالانتقال للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة.