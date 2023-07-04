بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن واقعة القاهرة الجديدة

جدة - نرمين السيد - فى إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأى العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة.





تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة، وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقيدت بالقضية رقم ( 170 / 2023 ) "جنايات عسكرية" شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه" وتقرر حبسه إحتياطيا على ذمة القضية وجارى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات. وتؤكد القوات المسلحة على كامل إحترامها لمبدأ سيادة القانون. كما تتقدم بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين

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