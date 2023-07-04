إنجازات 30 يونيو.. «تكافل وكرامة» نموذج تقدم مصرى فى ملف «الضمان الاجتماعى»

جدة - نرمين السيد - وذكرت دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الحكومة المصرية عملت على سد الفجوات فى تغطية برامج الحماية الاجتماعية، كما عملت على زيادة الوعى بإيجابيات تنظيم الأسرة.

وأكدت الدراسة أنه تم تطوير شبكة الحماية الاجتماعية التى تستهدف الأسر التى تعانى من الفقر وغير القادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوقها الصحية والتعليمية، ومد شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات التى ليس لها قدرة على العمل والإنتاج، مثل كبار السن أو من لديهم إعاقة تمنعهم من العمل، وقد بلغت قيمة الدعم والحماية الاجتماعية 356 مليار جنيه، وفقا لتقرير اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتتمثل شبكة الحماية الاجتماعية فى عدد من البرامج، منها:

أكدت الدراسة أن "تكافل وكرامة" برنامجان للمساعدات النقدية المشروطة تم إطلاقهما فى عام 2015، وهما تابعان لوزارة التضامن الاجتماعى، ويقدمان مساعدات للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق استهداف الأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية.

وقد وصل إجمالى المستفيدين من البرنامجين إلى 200 ألف أسرة، ليصل عدد إجمالى أفراد المستفيدين إلى ما يزيد على 20 مليون فرد، ويمثل "تكافل وكرامة" مظلة للتأمين الاجتماعى وتحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسى للأسر التى لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الإعاقة أو الحوادث الطارئة من خلال دعم نقدى أو فى شكل المعاشات الاجتماعية للمستحقين، وإتاحة فرص توليد دخل من خلال تأهيل القادرين على العمل ودمجهم فى سوق العمل.

مبادرة حياة كريمة

وأشارت الدراسة إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تعمل على تحسين مستويات المعيشة والاستثمار فى رأس المال البشرى، وتطوير خدمات البنية التحتية، ورفع جودة خدمات التنمية البشرية، وتعمل المبادرة على توفير الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى، للقرى الأشد فقرًا والفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت أنه تم إطلاق المبادرة فى 2019، واعتمدت فى تقسيم الجمهورية إلى مراحل على المسوح والإحصائيات من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصرى.

جدير بالذكر، أن هناك معايير اعتمدت عليها المبادرة فى تقسيم المناطق، وهى المناطق التى بها ضعف فى خدماتها الأساسية من شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه، وتنخفض بها نسبة التعليم، وتحتاج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وتسوء بها شبكات الطرق، وترتفع بها نسبة فقر الأسر القاطنة فيها.

وبلغت نسب تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بالمجمعات الخدمية 94%، والمجمعات الزراعية 92%، والمجمعات الصحية 90%، فوفقا لوزارة التنمية المحلية فلقد نفذت مبادرة "حياة كريمة" فى المرحلة الأولى 23 ألفًا و900 مشروع فى 1477 قرية فى 20 محافظة، بتكلفة 300 مليار جنيه، فوفقا لوزارة التخطيط فى مايو 2022 أفادت بأن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" أسهمت فى انخفاض كبير فى معدل الفقر بنسبة 10%-14% فى حوالى 375 قرية ريفية، فالجهود التنموية تهدف فى المقام الأول إلى البحث عن أفضل السبل لخفض معدلات الفقر.

التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

وأكدت الدراسة أنه تم إطلاق التحالف الوطنى فى مارس 2022، ويضم التحالف أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية، حيث يضم ممثلًا فى أعضائه كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة، وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.

ويعمل التحالف على تقديم الخدمات لأكثر من 30 مليون مصرى داخل القطاعات المختلفة بالأمن الغذائى وتوزيع المواد الغذائية، وأيضًا فى قطاع الصحة، من خلال تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة للأهالى فى أماكن وجودهم عن طريق القوافل الطبية المجمعة والمنفردة التى تنظمها المؤسسات العضوة بالتحالف، كذلك الخدمات التى تقدمها المؤسسات الطبية التى تنشئها وتديرها جمعيات ومؤسسات أهلية، وأيضًا خدمات التمكين الاقتصادى بخلق فرص عمل غير تقليدية للمرأة وذوى الهمم وكافة الفئات، فخطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ترتكز على تقديم العديد من المساعدات، التى تتنوع بين دعم نقدى ودعم غذائى، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية والمساعدات الطبية، والاهتمام بالجانب التوعوى للمواطنين، إلى جانب المساعدات الاجتماعية.