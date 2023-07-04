وزير الصحة: حملة «100 يوم صحة» جزء من مبادرات الدولة خلال 9 سنوات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقد الوزير ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى اليوم الثلاثاء، فعاليات حملة (100 يوم صحة) بقرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس؛ لمتابعة أعمال الحملة والتأكد من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية على الوجه الأكمل.

وأضاف عبدالغفار، أن الحملة تستقبل الحالات المرضية، حيث تتوفر لديها الفرق الطبية والمستشفيات والإمكانيات اللازمة، مطالباً الجميع بضرورة الاستفادة من خدمات المبادرة.

وتفقد العيادات المتنقلة لوسائل تنظيم الأسرة، والأطفال، والجراحة العامة، والمبادرات، والتوعية والتثقيف الصحى، وتابع معدلات التردد على العيادات التخصصية وعيادات خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدًا دورها الهام فى توفير حياة صحية آمنة للمرأة المصرية.

كما تفقد الوزير والمحافظ المركز الطبى الحضرى بقرية سنهور القبلية المقام على مساحة 875 م2 منها 700 م2 للمبنى المكون من 3 طوابق ويشمل المركز أقسام الاستقبال، والطوارئ، وتطعيمات الأطفال، وعيادة طب الأسرة، وعيادة الأسنان، وأخرى للعلاج الطبيعى، وعيادات لتنظيم الأسرة ورعاية الحوامل، ومعملين للتحاليل الطبية"دم ومتوطنة"، وصيدلية، ومكتب صحة لاستخراج شهادات المواليد والوفيات، ويشارك المركز فى فعاليات المبادرات الرئاسية الخاصة بالقطاع الصحى.

ووجه الوزير بتكثيف الأنشطة والندوات والحملات التوعوية الخاصة بتنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير كافة الوسائل اللازمة؛ لتوفير الحماية والرعاية الصحية الشاملة للأسرة المصرية، لضمان استدامة تقديم الخدمة الصحية والعلاجية لجميع السيدات.

من جانبه، وجه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديرى المديريات بتقديم كافة أوجه التعاون لفرق العمل الطبية، والمتابعة المستمرة لأعمال المبادرة، وإعلان أماكن تواجد السيارات الطبية والمتنقلة ورفع كفاءة النظافة العامة بمناطق عمل المبادرة ورفع الإشغالات، والتيسير على المواطنين، لوصول الحملة إلى أكبر عدد ممكن من سيدات المحافظة وتحقيق أهدافها.

وأكد أهمية المبادرات الرئاسية (100 مليون صحة) التى انطلقت فى أكتوبر 2018 بمبادرة (القضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية) بالتزامن مع المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، ثم توالت مبادرات الصحة العامة التى تهدف لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتابعة فى حالة اكتشاف الإصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات، والتوعية والحد من أسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية.

وتابع أن المبادرات الرئاسية تقدم العديد من الخدمات التى تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض الوراثية للأطفال حديثى الولادة، وخدمات الدعم النفسى لبعض الفئات من المجتمع مثل المقبلين على الزواج وكبار السن.

وأضاف أن حملة (100 يوم صحة) هى نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية (100 مليون صحة) والتى تسعى للتوسع فى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها فى مدة زمنية مداها 100 يوم.

وأوضح ضرورة تضافر كافة الجهود والتشبيك مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية الشريكة، لضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، واستمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.

وبدوره، قال الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم إن المبادرة تهدف للاكتشاف المبكر لأورام الثدى والأمراض المزمنة وتقدم خدماتها فى التوعية الصحية، وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتى، وقياس السكر العشوائى والضغط، وقد وفرت 175 وحدة صحية ومركزًا طبيًا على مستوى المحافظة.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى التوعية بجميع المبادرات الرئاسية (100 مليون صحة") وأماكن تقديم الخدمات والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة، وكذلك التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى بالأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض السارية، وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية التى يمكن الحد من انتشارها عن طريق رفع الوعى المجتمعى.

يذكر أن محافظ الفيوم كان قد دشن حملة (100 يوم صحة) بالمركز الطبى الحضرى بكيمان فارس بمدينة الفيوم، والتى انطلقت بالمحافظة فى 25 يونيو 2023، وتستمر حتى أول أكتوبر القادم.