رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، واللواء ماجد الشامى، مساعد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرصه الشديد على متابعة الموقف التنفيذى للقرارات التى تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وقال: "هدفنا هو تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين، بما يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية".

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالى لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، قدمته المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، التى شرحت الإجراءات المنفذة من الجهات المنوطة بتنفيذ تلك القرارات، وكذا القرارات الجارى اتخاذ إجراءات بشأنها.

وقالت المهندسة راندة المنشاوى إن هناك عددا من القرارات تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وحتى الآن، من بينها تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتعديل نص المادة 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص للمشروعات القائمة على الغاز الطبيعى، كما تشمل القرارات تحديد مدى زمنى لجميع الموافقات لا يتجاوز 10 أيام عمل ولمرة واحدة فقط فى التأسيس، فضلا عن قرار آخر بالتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، كما تشمل القرارات المنفذة تعزيز الحوكمة والشفافية.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوى أن القرارات التى تم تنفيذها تشمل كذلك تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بجانب قرار آخر يختص بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لوضع السياسات واللوائح المناسبة للشركات الناشئة، وغيرها من القرارات الأخرى.

كما نوهت المهندسة راندة المنشاوى، خلال الاجتماع، إلى أن هناك عدة قرارات أخرى جار اتخاذ إجراءات بشأنها مع الوزارات والجهات المعنية، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء فى اجتماعاته المقبلة؛ وذلك من أجل تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بما يسهم فى تذليل المعوقات أمام المستثمرين، وتيسير الإجراءات أمام تنفيذ مشروعاتهم فى مختلف قطاعات الدولة؛ وذلك فى إطار سعى الدولة المصرية لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتوسيع مجال الاستثمارات الأجنبية والمحلية وجذب المزيد منها، خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض تفصيلى لهذه القرارات، ومناقشتها من الوزراء المعنيين؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.