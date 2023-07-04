إنجازات 30 يونيو.. الجمهورية الجديدة تنتصر لـ «الحق فى الغذاء»

جدة - نرمين السيد - سعت الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية وتحديدا منذ ثورة 30 يونيو، لتحقيق تقدم ملموس فى ملف حقوق الإنسان، حيث رصدت دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، ما تحقق من انجازات فى الملف الحقوقى، ومن بينها الحق فى الغذاء.





وأكدت الدراسة، إنه للمرة الأولى بحسب التطور الدستورى يأتى النص فى الدستور المصرى على أهمية الحق فى الغذاء وقيمته، حيث جاء نص المادة 79 التى تضمنها الدستور المصرى الجديد تنص على أن «لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكافٍ، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال».

وأشارت الدراسة إلى إنه بموجب هذا النص فإن تأمين الحق فى الغذاء الصحى الكافى يشكل التزاما على عاتق الدولة لابد لها من العمل على تحقيقه والحفاظ عليه بشكل كامل ودائم.

وأكدت الدراسة أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين رغم تداعيات دولية مثل تعثر سلاسل الإمداد الدولية وارتفاع تكلفة النقل والطاقة عالميا، حيث أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الـ 8 سنوات الماضية مشروعات قومية كبرى، عززت الخدمات المقدمة للمواطن، وحافظت على المخزون الاستراتيجى من جميع السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل من خلال إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية.

وأضافت إنه تم طرح أكبر مشروع قومى لإنشاء 7 مخازن استراتيجية عملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة مخزون السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين طوال العام، وسيتم خلال الشهر الحالى وضع حجر الأساس لأول مستودع فى محافظة السويس على مساحة 10 أفدنة بتكلفة تتراوح من 800 مليون إلى مليار جنيه.

وأطلقت الوزارة مشروع تطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة، تقدم كافة الخدمات التموينية كإصدار بطاقة وبدل تالف وبدل فاقد والفصل الاجتماعى حيث تم تطوير أكثر من 315 مركز خدمة مطور، ومستهدف الوصول إلى 600 مركز خدمة.

وأوضحت إنه تم وضع جهاز تنمية التجارة التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية لخطة استراتيجية لإقامة المناطق اللوجستية والتجارية وفقا للخريطة الجغرافية والسكانية لكل محافظة، وبلغ إجمالى عدد المشروعات التجارية الجارى تنفيذها 21 مشروعًا فى 14 محافظة بإجمالى استثمارات تتعدى الـ 60 مليار جنيه على مدار السنوات الخمس الماضية، وتوفر ما يقرب من 450 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بما يغطى أكثر من 60% من محافظات الجمهورية حتى الآن.