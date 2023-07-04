«القصير» يوجه الشكر للقطاعات والإدارات الخدمية والإنتاجية بوزارة الزراعة

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الزراعة قد أكد فى اجتماع سابق قبل بدء عيد الأضحى المبارك، مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، بإعلان حالة الاستعداد القصوى، خلال فترات الاجازة، وإلغاء الراحات والعمل بنظام النوبتجيات واستمرار تقديم الخدمات والدعم الفنى للمزارعين خلال فترة الإجازة، وتكثيف التواصل الدائم والمستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربيين.

وحرص وزير الزراعة طوال فترة الاجازة، على متابعة سير العمل مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، والمراكز البحثية، والتوجيه المستمر والدائم، بالتواصل السريع مع المزارعين والمربيين وتقديم كافة سبل الدعم لهم، والتيسير عليهم.

وفى سياق متصل قال محمود الأعرج، المنسق الإعلامى لوزارة الزراعة، إن إجمالى عدد الاستفسارات التى وردت إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتس اب ومواقع التواصل الاجتماعى، ومع ختام أعمالها، بلغت طوال فترة الاجازة كاملة، حوالى 512 استفسار و218 شكوى وبلاغ من المواطنين، تم التفاعل مع جميعها، بالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة، ومديريات الزراعة والطب البيطرى والإصلاح الزراعى بالمحافظات.

وأشار إلى أنه تم أمس الإثنين وهو الأخير فى الإجازة، حيث اختتمت غرفة العمليات والطوارئ أعمالها، تلقى90 استفسارًا و38 شكوى، فى موضوعات متعددة، منها: "المكافحة، الدورات التدريبية، الطب البيطرى، مشروعات الانتاج الحيوانى، ومنافذ بيع منتجات الوزارة".

وأضاف أنه تم متابعة كافة شكاوى وبلاغات المواطنين والمزارعين والمربين، بكل دقة وأمانة، والرد على كافة استفساراتهم والإجابة على تساؤلاتهم، من خلال اعضاء الغرفة، وممثلو الهيئات والتابعة للوزارة، والذين يتواصلون بدورهم مع الإدارات المختلفة، والمديريات بالمحافظات، وذلك عبر شبكة التواصل الواسعة والتى تشمل الخط الساخن للوزارة، وخدمة واتس اب، فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعى التابعة للوزارة.

وفيما يتعلق بالحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة، أكد المنسق الاعلامى للوزارة، أن حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، وحديقتى الأورمان والأسماك، شهدوا اقبالًا كثيفًا من المواطنين والزائرين خلال الإجازة، حيث بلغ إجمالى عدد زوار الحدائق حوالى 450 ألف زائر، من مختلف المحافظات.

فيما استقبل المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، خلال فترة الإجازة، حوالى 1000 عينة، تشمل الفحص والتحليل، واصدار الشهادات بالنتائج، لعينات الحاصلات الزراعية والغذائية قبل تصديرها الى الخارج، كما بلغ اجمالى عدد العينات التى استقبلها المعمل المركزى للمبيدات، خلال الإجازة، حوالى 400 عينة.

بينما أعلنت الإدارتين المركزيتين لإنتاج وفحص واعتماد التقاوى، استمرار العمل فى محطات الغربلة على مستوى محافظات الجمهورية، لتجهيز وإعداد التقاوى للمزارعين، وتوفيرها بأسعار مناسبة، حيث شهدت محطات الغربلة فى: بنى غالب وسدس ببنى سويف، وكفور النيل بالفيوم، عمليات اعداد وغربلة التقاوى للموسم الجديد من محصولى القمح والدقيق والفول.

وانتهى مركز البحوث الزراعية، ممثلا فى معهد بحوث المحاصيل الحقلية والمشروع القومى لتطوير انتاج الارز، من شتل البرنامج القومى لتطوير إنتاج الأرز الهجين، والارز السوبر، لتوفيرها للعام المقبل، بدرجة عالية من النقاء الوراثى للمحافظة على أعلى إنتاجية فى وحدة المساحة، حيث اكد الدكتور حمدى موافى مدير المشروع، استمرار العمل من الخامسة صباحاً وعلى مدار اليوم لإنهاء شتل وزراعة مئات الأصناف المصرية السوبر العملاقة الواعدة فى واحد من أفضل برامج تربية الأرز فى العالم.

وشكلت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، برئاسة الدكتور حسن الفولى، لجان من قيادات ومسئولى الهيئة لتفقد الأعمال والمشروعات والجمعيات التابعة لها، بالمحافظات المختلفة، حيث تفقدت اللجان، مركزى صان الحجر وفاقوس بمحافظة الشرقية، ومنطقة كفر الدوار بالبحيرة، فضلا عن منطقة بنى سويف، وذلك لمتابعة سير العمل، والمرور على الزراعات والحقول والتواصل مع المزارعين، والتأكد من تنفيذ التكليفات، فضلا عن موقف التعديات على الأراضى الزراعية، والتعامل مع البلاغات التى ترد من غرف العمليات.

وتواصل أيضًا الإدارة المركزية لحماية الأراضى، تنفيذ حملات المرور على المحافظات والمديريات المختلفة لمتابعة سير العمل، والتعامل مع البلاغات، ومرور مهندسى ومشرفى الحماية بشكل دائم على الحقول، ورصد أى حالات تعدى ورصدها والتعامل معها فى المهد.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أعلنت استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، خلال فترة الاجازة، على أرقام الخط الساخن: 15500، و19561، من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 مساءً، فضلًا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتس اب 01111866710.