ثورة 30 يونيو.. إنجازات مصرية ضخمة فى مجال حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - شهدت الـ 10 سنوات الأخيرة منذ ثورة الـ 30 من يونيو، طفرة فى حقوق الإنسان، بعد أن مرت مصر بعقد من التحولات السياسية والأمنية، حيث تطلع المواطن المصرى إلى الحياة فى دولة مدنية حديثة قوامها المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.





وكشفت دراسة حديثة، صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية على ما حقّقته مصر من إنجازات فى ملف حقوق الإنسان على مدار 10 سنوات الأخيرة.

وأشارت الدراسة، إلى أن حقوق الإنسان هى حقوق عالمية وغير قابلة للتصرّف، متأصلة فى البشر كافة، وأساسها احترام كرامة كل شخص وقيمته، فهى ضمانات قانونية تحمى الأفراد والجماعات من كل فعل يشكّل تدخّلاً فى حرياتهم الأساسية واستحقاقاتهم وكرامتهم الإنسانية.

القانون الدولى لحقوق الإنسان

حيث يرسّى القانون الدولى لحقوق الإنسان التزامات تتقيّد بها الدول باحترامها والتصرّف بطرق معيّنة أو الامتناع عن أفعال معيّنة؛ من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات.

جاء ذلك فى صلب الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948، وتم تنظيم العمل بعد ذلك فى شكل سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان صدّقت عليها دول العالم، إضافة إلى المعاهدات الإقليمية والدساتير المحلية التى تتبنّاها الدول لتكفّل بها الحقوق والحريات لمواطنيها.

رؤية مصر بالنسبة لحقوق الإنسان

واستندت رؤية مصر بالنسبة لحقوق الإنسان فى الجمهورية الجديدة، على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها: أنها مترابطة ولا تتجزأ، وأن ثمة تكامل بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكلاهما داعم للحق فى التنمية، وأهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع، وأن ممارسة الحقوق والحريات تتطلب ضوابط لحماية حقوق الغير وحرياتهم، بالإضافة إلى متطلبات الأمن القومى والنظام العام، وذلك بحسب كلمة مصر أمام رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة.

دور مصر فى تعزيز حقوق الإنسان

وأكدت الدراسةدو أن مصر لديها دور كبير فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال جهودها المبذولة فى تطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، والمشاركة فى صياغة الإعلان العالمى والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والمشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما انضمت مصر لـ 8 اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، وشاركت فى جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بما فى ذلك مجلس حقوق الإنسان الذى شغلت عضويته عدة مرات، بجانب اختيار العديد من الخبراء المصريين لعضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وتقديم الصدارة المصرية فى تطوير المنظومتين العربية والأفريقية فى المجال الحقوقى، سواء من خلال استحداث آليات جديدة أو بالانضمام لعدد من المعاهدات والاتفاقيات التى تنظم العمل فيما بينها.

منظومة متكاملة لحقوق الإنسان

وعكفت مصر خلال سنوات عهدها الجديد على بناء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان تقوم على محاور ثلاثة وهى، البنية التشريعية، وشملت دستور 2014، والقوانين ذات الصلة لتنفيذ أحكام الدستور، وبناء المؤسسات الوطنية، منها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ووحدات حقوق الإنسان بالوزارات والمحافظات، والمجالس القومية المستقلة، ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى تكوين الكوادر من خلال الممارسات الفعلية، ومن أبرزها حضور المناسبات الدولية، وخوض الدورات التدريبية، والمشاركة فى المبادرات وثيقة الصلة بحقوق الإنسان والتى يتم تنفيذها من خلال مؤسسات الدولة ومجالسها المستقلة وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى، فتكونت خبرات عملية، وكوادر واعدة تستطيع التعاطى فى مجال حقوق الإنسان على المستويين المحلى والدولى.