خطة مصرية لتصدير الهيدروجين الأخضر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تأمل مصر أن تصبح مركزا لتصدير الهيدروجين الأخضر لأوروبا والعالم للمساهمة فى تحقيق هدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، بالإضافة إلى كونه منجما لمصر خلال السنوات الـ 10 المقبلة.





ويوضح الإنفوجراف التالى خطة مصر لتصدير الهيدروجين:

وستحقق مشروعات الهيدروجين الأخضر استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بـ 83 مليار دولار.

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