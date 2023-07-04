تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. التحالف الوطنى يتبنى «ابنة الفيوم» علميا ومعيشيا

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ممثلًا فى مؤسسة "جمال الجارحى" للتنمية المجتمعية عن تبنيه الطالبة أميرة شعبان ابنة قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتبنى الطالبة علميًا ومعيشيًا لظروفها الأسرية الصعبة ودعمًا لتفوقها العلمى.





كما تتكفل مؤسسة الجارحى بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لها طوال فترة دراستها بالجامعة وحتى تخرجها وكذلك مساعدتها فى إيجاد فرصة عمل بعد التخرج واستكمال دراساتها العليا لتصبح من كبار العلماء فى مجال الطب. واستطاعت الدكتورة أميرة خلال مسيرتها العلمية أن تقدم نموذجًا يُحتذى به فى الصبر والكفاح والاجتهاد والتفوق العلمى حيث التحقت منذ طفولتها بفصول محو الأمية ثم أكملت دراستها من خلال التعليم المنزلى حتى المرحلة الثانوية التى قامت خلالها بدور المعلم والتلميذ وذلك لظروف اسرتها المادية الصعبة حتى التحقت بكلية الطب جامعة الفيوم بعد تفوقها بمجموع 94% بالثانوية العامة. يُذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أنطلق فى شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوى معيشته

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