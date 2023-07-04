المتحدث العسكري: القوات المسلحة تؤكد على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 يوليو 2023 06:30 مساءً - قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة،أن القوات المسلحة تؤكد على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون.

وأضاف في بيان رسمي منذ قليل أنه فى إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأى العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة، تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة.

وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات ، وقُيدت بالقضية رقم (170 / 2023) "جنايات عسكرية" شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه" وتقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية وجارى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.