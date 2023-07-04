وزير الزراعة: نبحث التوسع فى «تقاوى المحاصيل الاستراتيجية» مع القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - أكد السيد القصير، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة تتوسع حاليًا فى إنتاج التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، والتى تعطى أعلى انتاجية ممكنة، بهدف دعم المزارعين، وزيادة دخولهم، فضلا عن زيادة الانتاج المحلى وتحقيق الأمن الغذائى، وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأشار القصير، خلاله لقاءه مع إحدى الشركات العاملة فى إنتاج التقاوى، بحضور بعد قيادات الوزارة إلى إمكانية عقد شراكات مع القطاع الخاص للوصول إلى منظومة إنتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية تضمن توفير كميات التقاوى المعتمدة لتغطية المساحة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية. وأضاف الوزير أن الجهات البحثية التابعة للوزارة، تنتج درجتى تقاوى المربى والأساس للمحاصيل الحقلية حسب الخطة الاستراتيجية المعدة سلفًا لتغطية احتياجات الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى وشركات القطاع الخاص لإنتاج التقاوى المعتمدة والتى يتم توزيعها على المزارعين بحيث تغطى المساحات المطلوبة بالتقاوى المحسنة حيث يعتبر هذا أحد أهم عوامل زيادة الإنتاجية والتوسع الرأسى من خلال تضييق الفجوة بين القدرة الإنتاجية ومتوسط عام الجمهورية، ذلك لزيادة الإنتاج الكلى بما يسهم فى تخفيض فاتورة الاستهلاك وتأمين الاحتياجات المحلية فى ظل التحديات المناخية ونقص امدادات الغذاء العالمية ولضمان تحقيق الأمن الغذائى المصرى. وأوضح القصير أن الوزارة تسهم أيضًا فى عمليات الرقابة على التقاوى، من خلال الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، وهى جهة مستقلة بالوزارة، معنية بالرقابة على جميع مراحل إنتاج التقاوى حتى تصل إلى المزارعين ويتم رفض أى تقاوى تخالف المواصفات القياسية لأى صنف يتم إنتاجه تجاريًا.

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