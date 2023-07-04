وزير الأوقاف: الانتقال للعاصمة الإدارية نقلة حقيقية نحو الإدارة الحديثة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقد وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، المبنى الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. من جانبهم، رحب العاملون فى الديوان العام بوزير الأوقاف، مؤكدين على المضى قدمًا فى التطوير، والعمل الجاد، والتحول الرقمى، بما يتواكب مع النقلة الجديدة للعاصمة الإدارية.

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