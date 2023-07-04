فى مباراة التأهل للأولمبياد .. إبراهيم عادل يقود تشكيل مصر الأوليمبى أمام غينيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 يوليو 2023 07:27 مساءً - أعلن البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي تشكيل فريقه أمام منتخب غينيا في المباراة المقرر لها الثامنة مساء اليوم وجاء كالتالي :حمزة علاء و أحمد عيد و حسام عبد المجيد و أحمد نبيل و حاتم محمد وأحمد عاطف و محمد طارق و محمد شحاته و محمود صابر و أسامه فيصل و إبراهيم عادل

يدخل منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى، فى الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مواجهة صعبة للغاية أمام غينيا فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وحال فوزه بنتيجة مباراة اليوم سيتأهل مباشرة لأولمبياد باريس 2024.

ويصعد لأولمبياد باريس 2024 الثلاثة منتخبات أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث فى البطولة، ويلتقى المنتخب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

المنتخب الأولمبى متصدر المجموعة الثانية