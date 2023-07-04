محافظ جنوب سيناء يحدد الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام

جدة - نرمين السيد - صدّق محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، على تنسيق القبول للثانوى العام والثانوى الفنى للعام الدراسى 2024/2023 بمختلف مدن المحافظة، بحد أدنى للقبول للصف الأول الثانوى العام بجميع الإدارات التعليمية 230 درجة.





وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمد حامد عقل، اليوم الثلاثاء، أن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى الفنى الصناعى يبلغ 170 درجة لإدارات رأس سدر ودهب ونويبع وأبورديس، و140 درجة بإدارة أبوزنيمة و190 درجة بإدارة طور سيناء.

وأشار إلى وضع الحد الأدنى للصف الأول الثانوى التجارى عند 140 درجة لإدارات شرم الشيخ وأبورديس وسانت كاترين ونويبع، و165 درجة لإدارة طور سيناء، و150 درجة لإدارة رأس سدر.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحد الأدنى للصف الأول الثانوى الزراعى 140 درجة بجميع إدارات المحافظة، والحد الأدنى للصف الأول الثانوى الفندقى 145 درجة بإدارة طور سيناء، و140 درجة بإدارة دهب.

وتابع أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم التصديق على فتح فصل ثانوى بمدرسة خالد بن الوليد بقرية الجبيل بطورسيناء، وفتح فصل إعدادى بمدرسة المروة الابتدائية بحى الطور الجديدة بطور سيناء.