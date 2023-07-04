عاجل- الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشار الألمانى أولاف شولتز

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا فى جميع المجالات، حيث تم الإعراب عن الارتياح للمستوى الذى وصل إليه التعاون المشترك، وتأكيد الحرص على الاستمرار فى تعميق أطر التعاون، لاسيما على الصعيد الاقتصادى والتجارى وما يتعلق بنقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، فى ضوء المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر والتى تشارك فيها الشركات الألمانية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.