30 يونيو.. جهود البيئة للحفاظ على التنوع البيولوجى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - بذلت وزارة البيئة جهودا حثيثة خلال السنوات الماضيو للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى، من خلال تغيير منهجية التعامل مع المناطق المحمية والموارد الطبيعية يقوم على تحقيق الصون والاستدامة من منظور بيئي اقتصادي اجتماعي.





ويوضح الإنفوجراف التالى جهود وزارة البيئة للحفاظ على التنوع البيولوجى:

وتنوعت الجهود بين مشروعات بنية تحتية لتطوير المحميات، ودعم وتنمية الإستثمار البيئى والسياحة البيئية بداخلها، بالتعاون مع المجتمعات المحلية و القطاع الخاص و شركاء العمل البيئى من المجتمع المدني والوزارات و الجهات المانحة.

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