محافظ بنى سويف يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثانى

جدة - نرمين السيد - وافق الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على مذكرة مديرية التربية والتعليم، التى تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن تحديد مواعيد امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل والشهادات العامة المحلية للعام الدراسى 2022 2023 والمقرر عقدها فى الفترة من 8 يوليو الجارى حتى 3 أغسطس الشهر المقبل.





وأوضح محمد عبدالتواب وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم مراعاة أيام الأعياد الدينية والعطلات الرسمية "ثورة 23 يوليو وبداية العام الهجرى" وكذا مواعيد امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة والدبلومات عند وضع مواعيد وجداول امتحانات الدور الثانى، حيث تعقد امتحانات الصفوف "الرابع، الخامس والسادس" الابتدائى من 22 إلى 26 يوليو الجارى، فيما تبدأ امتحانات التعليم المجتمعى للصفوف الأول والثانى والثالث "22 و23 يوليو الجارى"، والصفوف من الرابع والخامس والسادس من 22 إلى 25 يوليو، فى حين تبدأ امتحانات الدور الثانى للمرحلة الإعدادية العامة والمهنية: للصفين الأول والثانى من 22 إلى 26 يوليو الجارى، والصف الثالث من 29 يوليو الجارى حتى 3 أغسطس القادم.

وأشار إلى أنه تقرر بدء امتحانات التربية الخاصة للصم: للصفوف السادس والسابع والثامن من 22 إلى 25 يوليو الجارى، والصفين الأول والثانى الإعدادى من 22 إلى 26 يوليو الجارى، والصف الثالث الإعدادى للصم من 29 يوليو الجارى إلى 3 أغسطس القادم، والصفين الأول والثانى الثانوى من 22 إلى 26يوليو الجارى، بينما تبدأ امتحانات التربية الخاصة "نور مكفوفين": للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والأول والثانى الإعدادى من 22 إلى 26 يوليو الجارى، والصف الثالث الإعدادى من 29 يوليو الجارى إلى 3 أغسطس القادم، والصفين الأول والثانى مكفوفين من 22 إلى 26يوليو الجارى.

وأوضح أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام تبدأ من 22 إلى 31 يوليو الجارى، والصفوف الأول والثانى والثالث "نقل دبلوم الخط العربى" من 8 إلى 15 يوليو الجارى، والصف الأول "نقل" دبلوم التخصص فى الخط والتذهيب من 8 إلى 19 يوليو الجارى، فيما تبدأ امتحانات النقل لصفوف التعليم الفنى من 8 إلى 16 يوليو الجارى.