حياة كريمة.. انطلاق قافلة علاجية مجانية غدا بقرية البدرمان بمركز ديرمواس

جدة - نرمين السيد - تنظم مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية فى قرية البدرمان بمركز ديرمواس على مدار يومى غدًا الأربعاء وبعد غد، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية المحافظ أسامة القاضى؛ لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين فى أماكنهم.





وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد حسانين، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها: الأطفال والباطنة والجراحة والأسنان والجلدية والقلب والصدر والرمد والأنف والأذن، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين لتقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

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