محافظة الجيزة: إزالة مخالفات بناء فى عقار بطريق المنصورية

جدة - نرمين السيد - وقد كلف أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم وأجهزة الرصد والمتابعة بإجراء المعاينات الميدانية وفحص موقع الشكوى وإتخاذ اللازم نحو المخالفة. وبناء على تكليفات محافظ الجيزة فقد تم ضبط المخالفة، وهى بعقار بطريق المنصورية وليس بمنطقة نزلة السمان وتم إزالة المخالفة بالكامل مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما شدد المحافظ على رئيس حى الهرم بالمواجهة الحازمة لمخالفات البناء وعدم السماح بها مع الإزالة الفورية لأى مخالفة يتم ضبطها.

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