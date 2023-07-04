تموين الدقهلية: توريد أكثر من 340 ألف طن قمح بمواقع التخزين

جدة - نرمين السيد - أكد المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية المحاسب السيد دايرة، أن كميات القمح المورد إلى الشون والصوامع ومواقع التخزين بالمحافظة منذ بداية موسم توريد 2023 حتى اليوم الثلاثاء بلغت 340 ألفا و399 طنا و427 كجم من القمح.





وأوضح المشرف على المديرية -فى تصريح صحفى- أن عملية التوريد منتظمة فى المواقع التخزينية بالمحافظة، وأن اللجان تواصل أداء عملها بكل موقع تخزينى، كما عملت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

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