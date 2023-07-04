وزارة العدل تعمل بكامل قطاعاتها من العاصمة الإدارية الجديدة (صورة)

جدة - نرمين السيد - انتظم اليوم الثلاثاء، عمل كافة قطاعات وإدارات وزارة العدل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استكمال كافة التجهيزات اللوجستية والتقنية، وذلك فى إطار التوجه الحكومى بالانتقال للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة.





وكان مسئولو الوزارة على مدار ثلاثة أشهر سابقة تواجدوا تدريجيًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية رفقة الأطقم الفنية والإدارية، لمتابعة تنفيذ التجهيزات اللازمة وإزالة المعوقات، تمهيدًا لبدء العمل بشكل كامل اعتبارًا من يوليو الجارى، وذلك فى إطار التحول نحو منظومة إدارية متطورة تنطلق من العاصمة الإدارية الجديدة.

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