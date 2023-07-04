رسميا .. منتخب مصر الأوليمبي يتأهل لأولمبياد باريس بعد الفوز على غينيا في نصف نهائي أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 يوليو 2023 10:28 مساءً - تأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم رسميا لاوليمبياد باريس 2024 بعد التغلب على غينيا بهدف دون رد أحرزه محمد شحاته في الدقيقة الثامنة و الوصول لنهائيات أمم أفريقيا منتظراً الفائز من مباراة المغرب و مالي.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وغينيا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بالمغرب بتقدم منتخب مصر بهدف أحرزه محمد شحاتة في الدقيقة 8 من اللقاء.

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالي :حمزة علاء و أحمد عيد و حسام عبد المجيد و أحمد نبيل و حاتم محمد و أحمد عاطف و محمد طارق و محمد شحاته و محمود صابر و أسامه فيصل و إبراهيم عادل

بينما جاء تشكيل منتخب غينيا كالتالي :موري كيتا، نابي يوسف أولاري، مادو كيتا، بانجالي سيسيه، محمد سوماه، فود كامارا، فوفانا، سيدوبا سيسيه، أجوبو كامارا، عثماني كامارا، الجاسيم باه".

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين لعدة دقائق قبل أن ينجح إبراهيم عادل من تسديدة قوية تعود من مدافعي فريق غينيا يسددها محمد شحاتة قوية على يمين حارس غينيا، معلنا عن الهدف الأول للمنتخب المصري.

يوضغط منتخب غينيا على أمل تعديل النتيجة ولكن ينجح منتخب مصر في الاستحواذ على الكرة بفضل تحركات إبراهيم عادل وأسامة فيصل.

وفي الدقيقة 30 استلم أسامة فيصل كرة طويلة ومررها لإبراهيم عادل يسددها قوية يتصدى لها حارس غينيا موري كيتا.

وفي الدقيقة 35 ينجح أجوبوك امارا من المرور من لاعبى منتخب مصر ويسدد كرة قوية ينجح حمزة علاء في التصدي لها ببراعة.

وفي الدقيقة 44 يتصدى حمزة علاء لركنية ويشتتها دفاع المنتخب بعدها في فرصة خطيرة لمنتخب غينيا.

وفي الدقيقة 45 +3 فرصة خطيرة بعد تمريرة من أسامه فيصل لابراهيم عادل يتصدى لها حارس المرمى في فرصة هدف مؤكد لمنتخب مصر.

ويصعد لأولمبياد باريس 2024 الثلاثة منتخبات أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث فى البطولة، ويلتقى المنتخب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

مع بداية الشوط الثاني يدفع ميكالي بتغييره الأول بخروج حاتم سكر و نزول محمد طارق بدلاً منه.

يستمر اللقاء بضغط من منتخب غينيا يقابله دفاع مستميت من منتخب مصر و الاعتماد على الهجمات المرتدة.

الدقيقة 61 تمريرة رائعة من أسامه فيصل داخل منطقة جزاء غينيا تصل لأحمد قطة يسددها قوية بعيدة عن مرمى غينيا.

الدقيقة 62 دخول مصطفى سعد وخروج أحمد عاطف.

ألغى حكم تقنية الفيديو var هدفا لمنتخب مصر في الدقيقة 71 في مرمى غينيا بداعي ،واحتسب حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة تصدى لها إبراهيم عادل يسددها حسام عبد المجيد برأسية في مرمى غينيا لكن يحتسبها الحكم تسلل.

الدقيقة 77 خروج محمود صابر و أسامه فيصل و نزول أحمد عاطف أجويرو و محمود جهاد .

الدقيقة 80 تمريرة من محمد شحاته تصل لمحمود جهاد يسددها قوية تخرج بعيده عن المرمي.

الدقيقة 87 تسديدة قوية من ساليفو ينجح حمزة علاء في التصدي لها و إخراجها لركنية.

يضغط لاعبو منتخب مصر وينتهي اللقاء بتأهل الفراعنة لاوليمبياد باريس 2024 بعد الفوز على غينيا بهدف منتظرا الفائز من المغرب و مالي في النهائي يوم 8 يوليو الجاري.