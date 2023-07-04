الأوقاف تُعلن فتح باب القبول بمعهد التمريض التابع لمستشفى الدعاة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الأوقاف - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنه يشترط للتقديم أن تكون الطالبة حاصلة على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة أو ما يعادلها فى ذات عام التقدم للعام الدراسى 2022 – 2023 من محافظات القاهرة الكبرى، على أن تكون الطالبة المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التى حصلت منها على الشهادة المذكورة على أن تكون الأولوية لمحافظة القاهرة.

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