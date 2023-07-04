بعد 75 دقيقة.. المقاولون يسجل أول أهدافه فى شباك الزمالك وتصبح النتيجة 6 / 1

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 يوليو 2023 11:26 مساءً - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، على استاد القاهرة الدولي، في دور الثمانية لكأس مصر، وسجل المقاولون أول أهدافه لتصبح النتيجة 6 / 1.

بدأ الزمالك الشوط الأول بضغط مكثف على دفاع المقاولون، فى محاولة لتسجيل الهدف الأول، وجاء الضغط من الجانب الأيسر الذى قاده سيد نيمار، وأهدر الزمالك أكثر من فرصة محققة عن طريق زيزو وفتوح.

وفى الدقيقة 15 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيرى، وسددها أحمد زيزو فى الدقيقة 17 ليتقدم الزمالك بهدف.

بعدها حاول المقاولون التخلى عن الدفاع والوصول لمرمى محمد صبحى، لكنها محاولات دون جدوى، وفى نفس الوقت حاول الزمالك استغلال الاندفاع لتسجيل الهدف الثانى فى شباك ذئاب الجبل.

وفى الدقيقة 40 سجل أحمد زيزو الهدف الثانى بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، بعد تفويتة من شيكابالا، وفى الدقيقة 42 سجل سيف الدين الجزيرى الهدف الثالث بسديدة من خارج منطقة الجزاء أيضًا.

مع بداية الشوط الثانى، حاول المقاولون الضغط، إلا إن الدقيقة 51 شهدت تسجيل سيف الدين الجزيرى الهدف الرابع بضربة رأس بعد كرة عرضية من إبراهيما نداى.

وفى الدقيقة 54 سجل محمود شيكابالا هدف مميز فى شباك محمود أبو السعود، ثم سجل سيف الجزيرى الهدف السادس فى الدقيقة 57.

وفى الدقيقة 60 دفع أوسوريو بعمر جابر وسامسو أكينولا وناصر منسى، بدلاً من شيكابالا وسيف الجزيرى وأحمد زيزو، وفى الدقيقة 76 سجل فادى فريد هدف المقاولون الأول، لتصبح النتيجة 6 / 1.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد أشرف " روقا" – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو "، خط الهجوم: محمود عبد الرازق" شيكابالا" – سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

وضم تشكيل المقاولون كلاً من.. حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين - جوزيف أوشايا، خط الوسط: محمد شوقي غريب - أحمد شيمي – عمر سافيولا - محمد رزق، خط الهجوم: أمادو نياص - جون أوكلي.