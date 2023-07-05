البابا تواضروس يرأس حفل تكريم خريجى «معهد ديديموس» بالعباسية

جدة - نرمين السيد - شهد قداسة البابا تواضروس الثانى، مساء اليوم الثلاثاء، حفل تكريم خريجى معهد القديس ديديموس للمرتلين بالقاهرة، والذى أقيم على مسرح الأنبا رويس فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذى ينظمه المعهد بالتنسيق مع كلية القديس أثناسيوس اللاهوتية فى لوس أنچلوس، وفقًا لاتفاقية التعاون الموقعة بين الكلية والمعهد.





واصطفت فرق الكورال على سلالم مبنى المسرح وأنشدوا مجموعة من الترانيم فى استقبال قداسة البابا الذى حرص على التقاط الصور التذكارية معهم، بينما تقدم خورس شمامسة معهد ديديموس موكب قداسة البابا أثناء دخول قداسته إلى قاعة المسرح، مرتلين ألحان استقبال الأب البطريرك. وتضمن الحفل، إلى جانب مجموعة من الألحان رتلها خورس المعهد، كلمات للراهب القمص فام الأنبا بيشوى المشرف على المعهد، والأرشيدياكون "المعلم" إبراهيم عياد، والخريج چورچ وهيب "من لوس أنچلوس"، ونيافة الأنبا كيرلس الأسقف العام بلوس أنچلوس. وحرص المتكلمون على تهنئة قداسة البابا بتعافيه وعودته لممارسة أنشطته الرعوية. واختتم الحفل بكلمة لقداسة البابا وتكريم الخريجين. حضر الحفل من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنچلوس، والأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة ووكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس.

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