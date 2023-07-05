الصحة: توزيع 90 جهاز أشعة على المستشفيات لتحسين ورفع كفاءة الخدمة

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، إنه تم المرور على 256 منشأة بجميع محافظات الجمهورية لحصر احتياجات أجهزة الأشعة بمختلف أنواعها داخل أقسام الأشعة بالمستشفيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها، حيث تم توفير الأشعة التشخيصية بمختلف أنواعها العادية (x-ray ) وأجهزة الموجات فوق الصوتية.
وعن تشغيل وحدات لغسيل الكلى، أشار الدكتور محمد النادى، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، إلى صرف 10 ماكينات غسيل كلوى لصالح مستشفى حميات السويس لبدء التشغيل الفعلى لوحدة الكلى، لافتًا إلى الانتهاء من تركيب محطتى معالجة المياه بمستشفى الشيخ زايد المركزى، وبنى عبيد التخصصى بمحافظة الدقهلية لبدء التشغيل لوحدة الكلى.
وذكر النادى أنه تم عقد 24 دورة تدريبية لتدريب 422 صيدلى من مسؤولى مستلزمات الغسيل الكلوى بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظات الإسكندرية والغربية والشرقية وكفر الشيخ والبحيرة، بالإضافة إلى عقد 26 دورة تدريبية لتدريب 486 متدربا من الأطباء والتمريض وفنيى الكلى بمحافظات الدقهلية والغربية وسوهاج وكفر الشيخ والبحيرة؛ لرفع كفاءة العاملين بوحدات ومراكز الغسيل الكلوى.
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