محافظ الجيزة يكافئ رئيس الوحدة المحلية لقرية الجلاتمة للتفانى فى العمل

جدة - نرمين السيد - وقرر المحافظ منحه مكافأة مالية تعادل شهر من راتبه وذلك لتفانيه فى العمل وقيامه بالمهام المكلف بها على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة بالشوارع الداخلية والجانبية بالوحدة وكفاءة شبكة الإنارة ومنع التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء وكفاءة المعدات بالحملة الميكانيكية وتطبيق خطة الترشيد للكهرباء والتطوير وسرعة التعامل وحل شكاوى المواطنين الأمر الذى انعكس على رفع مستوى الخدمات وتحسن منظومة النظافة بالوحدة المحلية بالجلاتمة.

وجاء ذلك عقب التقرير الذى تلقاه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بنتائج عمليات الرصد والمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالوحدة المحلية وظهور حالة الشوارع بشكل متميز والتأكد من كفاءتها وانتظام العمل بما يعكس تقديم خدمات لائقة للمواطنين.

وأكد المحافظ، أن وحدة الجلاتمة تشهد تنفيذ عددِ من المشروعات الهامة والتى تضم مشروع مد شبكة الغاز بقريتى الجلاتمة ومناشى البلد بنسبة تنفيذ 95 % ومشروع محطة صرف الاخصاص الجديدة بنسبة تنفيذ 95% وتوسعة ورصف طريق طراد النيل الجلاتمة حيث تم إزالة المعوقات وسوف يتم البدء فى المشروع.

وأشار أحمد راشد، إلى أنه يتم متابعة حالة النظافة بالشوارع بكافة قطاعات المحافظة بشكل يومى وأداء رؤساء الوحدات المحلية وإجراء تقييم دورى لهم لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسن فى منظومة العمل.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن منظومة النظافة تشهد متابعة يوميا من القيادات التنفيذية بالمحافظة للوصول إلى المستوى المرجو من المواطنين، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعة جهود رفع المخلفات أولا بأول وتحسين البيئة وعدم السماح بتراكم المخالفات ومتابعة منظومة شركات الجمع السكنى للتأكد من تأدية المهام على أكمل وجه.