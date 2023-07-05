تواصل العدوان الإسرائيلى على جنين يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى واصل، لليوم الثانى، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، وارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 10 شهداء، بينما اندلعت مواجهات عنيفة بين شباب فلسطينيين وجنود الاحتلال، فى الوقت الذى نفذ فيه شاب فلسطينى عملية دهس وطعن‬،‫ فى تل أبيب، أسفرت عن إصابة 10 إسرائيليين، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل منفذ العملية التى وقعت فى شارع بينشاس روزين بتل أبيب.

ونقلت الصحيفة عن حازم قاسم، المتحدث باسم حركة "حماس"، قوله إن: العملية فى تل أبيب رد أولى على جرائم الاحتلال ضد شعبنا بجنين ، كما أكد خالد البطش، عضو المكتب السياسى لحركة "الجهاد الإسلامى"، أن عملية تل أبيب تعد ردا للمقاومة على ما يجرى فى جنين.

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ففى الوقت نفسه، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، ترافقها جرافات، إلى محيط مخيم جنين، بينما واصلت استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم بالصواريخ وإطلاق النار الكثيف، بعد إرغام مئات المواطنين فى المخيم على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح، وشهدت بعض أحياء المخيم مواجهات عنيفة بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال، فى وقت كانت تسمع فيه، بين فترة وأخرى، أصوات انفجارات، مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال.‬

وأضافت صحيفة الأهرام أن قوات الاحتلال واصلت شن حملة مداهمات واسعة للمنازل الواقعة على أطراف المخيم،‬ و‫أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن هناك عشرة أهداف ما زالت متبقية وسط مخيم بجنين... مشيرة إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، أمس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 10 شهداء و100 جريح، بينهم 20 فى حالة خطرة.‬

وفى غضون ذلك، دعا مجلس جامعة الدول العربية إلى تحرك عربى عاجل، بهدف تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، بأشكالها كافة، على الشعب الفلسطينى، وتوفير الحماية الدولية له. جاء ذلك فى قرار لمجلس الجامعة العربية الذى عقد، أمس، على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد فى دورة غير عادية، برئاسة مصر، فى مقر الجامعة بالقاهرة.

وقرر المجلس، فى ختام أعماله، التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعقد دورة مستأنفة عن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، تحت عنوان "الاتحاد من أجل السلام"، فى حال عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره، وتولى مسئولياته فى حفظ الأمن والسلم الدوليين، من أجل إصدار القرارات اللازمة نحو وقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى.

وتحت عنوان السيسى يبحث مع المستشار الألمانى تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ، ذكرت صحيفة الأخبار أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تلقى، اتصالا هاتفيا من المستشار الألمانى أولاف شولتز.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى قوله إن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا فى جميع المجالات، وتم الإعراب عن الارتياح للمستوى الذى وصل إليه التعاون المشترك، وتأكيد الحرص على الاستمرار فى تعميق أطر التعاون، لاسيما على الصعيد الاقتصادى والتجارى وما يتعلق بنقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، فى ضوء المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر والتى تشارك فيها الشركات الألمانية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وفى الشأن المحلى أيضا ذكرت صحيفة الجمهورية ، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء التقى، أمس، الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوكالة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، استعرض خلال اللقاء، مستجدات اختبارات القمر الصناعى مصر سات (۲)- الذى تسلمته مصر فى مارس 2023- فى مركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر الوكالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضمنت الاختبارات الكهربية واختبار محاكاة الأحمال الديناميكية على النموذج الفضائى للقمر الصناعى مصرسات (۲) والمكون المصرى (CFI، وكذا الاختبارات التوافقية الكهرومغناطيسية، وأيضا اختبارات محاكاة البيئة الفضائية، مشيرا إلى الخبرات الكبيرة التى اكتسبتها الكوادر المصرية العاملة بالوكالة نتيجة إجراء كل هذه العمليات فى مصر، بالتعاون مع الخبراء الصينيين.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية قوله إن القمر الصناعى مصر سات (۲) سيتم إطلاقه فى أكتوبر ۲023، من محطة الإطلاق فى جمهورية الصين الشعبية، لافتا إلى أن القمر الصناعى يعمل على تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة وموضحا حجم الاستفادة المحققة للوكالة من خلاله والمتمثلة فى مشاركة فريق مصرى مع الجانب الصينى فى مراحل تصميم وتجميع واختبار وإطلاق قمر صناعى من طراز المينى MiniSat للاستشعار من البعد، وكذا نجاح الفريق المصرى فى تصميم وتصنيع مكون محلى خاص بوحدة اتصالات اختبارية، فضلا عن مشاركة الفريق المصرى فى تجميع نماذج القمر بمركز التجميع والاختبارات؛ مما يكسب هذا المركز الثقة التى تحفز دول المنطقة على استخدام هذا المركز فى تجميع واختبار أقمار صناعية مماثلة، بالإضافة إلى مشاركة الجانب المصرى فى جميع الاختبارات الوظيفية والبيئية لنماذج القمر الثلاثة، وسوف يشارك الخبراء المصريون فى عملية إطلاق واختبار القمر فى المدار.

وأعلن أن خطة الوكالة المصرية فى إنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية سوف تسهم فى تعزيز دور مصر الريادى فى أفريقيا فى مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكذا تفعيل دور وكالة الفضاء الأفريقية من خلال مشاركة الدول الأفريقية المختلفة فى مشروع فضائى يخدم أهداف التنمية الأفريقية 2063، فضلا عن تفعيل دور وكالة الفضاء المصرية كهيئة اقتصادية من خلال تقديم خدمات متخصصة فى مجال تصميم وتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية وخدمات التصوير عالى الدقة.

وفى الشأن الاقتصادى، ذكرت صحيفة الجمهورية أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أكد حرصه الشديد على متابعة الموقف التنفيذى للقرارات التى تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، موضحا أن الهدف الأول هو تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين، بما يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولى أمس اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد قوله إن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالى لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، قدمته المهندسة راندة المنشاوى مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، التى شرحت الإجراءات المنفذة من الجهات المنوطة بتنفيذ تلك القرارات، وكذا القرارات الجارى اتخاذ إجراءات بشأنها.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوى أن هناك عددا من القرارات تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وحتى الآن، من بينها تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتعديل نص المادة 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص للمشروعات القائمة على الغاز الطبيعى، كما تشمل القرارات تحديد مدى زمنى لجميع الموافقات لا يتجاوز 10 أيام عمل ولمرة واحدة فقط فى التأسيس، فضلا عن قرار آخر بالتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، كما تشمل القرارات المنفذة تعزيز الحوكمة والشفافية.

وأضافت المنشاوى أن القرارات التى تم تنفيذها تشمل كذلك تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بجانب قرار آخر يختص بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لوضع السياسات واللوائح المناسبة للشركات الناشئة، وغيرها من القرارات الأخرى، مشيرة إلى أن هناك عدة قرارات أخرى جار اتخاذ إجراءات بشأنها مع الوزارات والجهات المعنية، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء فى اجتماعاته المقبلة؛ وذلك من أجل تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بما يسهم فى تذليل المعوقات أمام المستثمرين، وتيسير الإجراءات أمام تنفيذ مشروعاتهم فى مختلف قطاعات الدولة؛ وذلك فى إطار سعى الدولة المصرية لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتوسيع مجال الاستثمارات الأجنبية والمحلية وجذب المزيد منها، خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية.

وفى الشأن التعليمى، وتحت عنوان اليوم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية ، ذكرت صحيفة الأخبار أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، يعتمد اليوم الأربعاء نتيجة الدبلومات الفنية وتكريم الأوائل فى كل التخصصات فى احتفالية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى شهدت 750 ألف طالب وطالبة بامتحانات الدبلومات الفنية صناعى وزراعى وتجارى وفندقى للعام 2023 للامتحانات العملية والمعملية والتحريرية.

وأكدت الوزارة مشاركة ممثلى سوق العمل والمستثمرين عبر عدد من المقيمين لتقييم الطلاب فى اختبارات الدبلومات، طبقا لمنهجية الجدارات التى تعتمد على عدد من المهارات يجب على الطالب اجتيازها لاتقان التخصص الخاص به ويمنح على أثرها شهادة تتضمن هذه المهارات.

وأضافت الصحيفة أن طلاب الثانوية العامة أدوا امتحان مادة الاستاتيكا لشعبة على رياضة وأكد عدد منهم سهولة الامتحان وأن الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط وكانت تحتاج وقتا أطول للإجابة عنها.

وتحت عنوان رفع العلاقات بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء ، ذكرت صحيفة الأهرام ، أن مصر وتركيا أعلنتا رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، وذكر بيان لوزارة الخارجية، أمس، أن مصر رشحت السفير عمرو الحمامى سفيرا لها فى أنقرة، بينما رشحت تركيا صالح موتلو شن سفيرا لها فى القاهرة.

وأضافت الصحيفة أن ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يأتى فى إطار تنفيذ قرارى رئيسى البلدين، فى هذا الصدد.. مشيرة إلى أن تلك الخطوة تستهدف تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المشترك تعزيز العلاقات الثنائية، لمصلحة الشعبين المصرى والتركى.