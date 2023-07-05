رئيس «الرعاية الصحية»: نمتلك منشآت صحية مجهزة بأحدث التجهيزات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، المشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن تقديم خدماتها الطبية والعلاجية من خلال 297 منشآة صحية بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل حتى الآن.





جاء ذلك تزامنا مع مرور 4 سنوات على إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إشارة بدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل من محافظة بورسعيد، فى الأوائل من شهر يوليو عام 2019.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك 297 منشآة صحية بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وذلك فى ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن بالموافقة على نقل الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، للعمل على الإدارة والتشغيل لتلك المنشآت.

وقال السبكى، إنه من المقرر انضمام أكثر من 350 منشآة صحية للعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات سالفة الذكر، ومؤكدا أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك منشآت صحية ذات بنية تحتية قوية ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، والتى تؤهلها من تقديم خدمات ورعاية صحية عالية المستوى وبمعايير عالمية.

وأشار السبكى، إلى التخطيط العلمى والجيد لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسس ومعايير أكثر مرونة ومحدثة عالميا، تضمن توفير خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة للمنتفعين، بما يتناسب مع عدد السكان والطبيعة الجغرافية وخريطة الأمراض والاحتياجات الصحية للمواطنين بكل محافظة، والتأكد من تغطية جميع المناطق بالمحافظات بالخدمات الطبية اللازمة لها.

وأضاف أنه يراعى التخطيط الصحى لمنظومة التأمين الصحى الشامل زيادة معدل النمو السكانى، وأية تطورات أخرى متعلقة بالخطط المستقبلية لمختلف القطاعات بالدولة، ما يضمن تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة فيما يتعلق بالقطاع الصحى، وعملها كإحدى الركائز الأساسية للخطط التنمية للدولة فى القطاعات الأخرى، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.

ولفت، إلى أن التخطيط الصحى للمنظومة يستهدف أيضا دعم دور القطاع الخاص من خلال وضع خطط وتصورات تعزز مناخ الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية بمصر، بناء على تحليل الاحتياجات الصحية، ورسم خريطة الاستثمار فى المجال الصحى بكل محافظة، بما يتفق مع دور الهيئة العامة للرعاية الصحية كونها ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة، ومما يسهم بالمشاركة فى تعزيز النمو الاقتصادى بالدولة.

وأشار إلى أن التأمين الصحى الشامل أحدث نقلة نوعية كبيرة فى جودة الخدمات الصحية ومطابقتها للمعايير العالمية، وتحسين مؤشرات صحة المصريين، ولافتا إلى أن مستوى تقديم الخدمة سيكون أكثر جودة خلال الأعوام المقبلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بامتداد المنظومة كاملة إلى جميع محافظات الجمهورية بحلول عام 2030.

وتابع أن التأمين الصحى الشامل لم يكن لينجح هذا النجاح الكبير لولا دعم القيادة السياسية، وتكامل وتضافر الجهود بين مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة، مؤكدا أن مشروع التأمين الصحى الشامل مشروع الدولة المصرية، وأحد أركان بناء الجمهورية الجديدة حيث أنه بدون نظام صحى قوى لن يستطيع الإنسان البناء والتنمية.