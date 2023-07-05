مدبولى: الحكومة تعمل على تشجيع وتعزيز الاستثمار المحلى والأجنبى

جدة - نرمين السيد - ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع التهنئة للشعب المصرى بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو التى استعاد الشعب بها وطنه، وأنقذ البلاد من الفوضى والانهيار، لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني فى بناء الحاضر وتأمين المستقبل، معربا عن تمنياته بدوام الأمن والاستقرار لمصر.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولى للحديث عن الاجتماع الذى عقده أمس لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى صدرت فى اجتماع برئاسة السيد رئيس الجمهورية، لافتا فى هذا الصدد إلى أهمية المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ هذه القرارات؛ بما يسهم فى الإسراع بتحسين البيئة الاستثمارية وتهيئة مناخ الأعمال، وتذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين.

وقال رئيس الوزراء: سنعمل خلال اجتماعات مجلس الوزراء على مناقشة الإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، انطلاقا من حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلى والأجنبى، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التى تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.

وفى السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة ستبنى على ما تم اتخاذه خلال الفترة الأخيرة من قرارات وإجراءات؛ من أجل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، وتفعيل الحوافز والتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات، وفقا لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن.