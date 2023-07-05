وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعام الهجرى الجديد، سائلًا الله العلى العظيم أن يجعله عام خير ويمن وبركة على مصرنا العزيزة، وأن يزيدها أمنًا وأمانًا وتقدمًا وازدهارًا فى ظل قيادته الحكيمة.





كما هنأ وزير الأوقاف -بحسب بيان اليوم الأربعاء- الشعب المصرى كله بالعام الهجرى الجديد، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعله عام خير وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين. وأناب الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة فى حضور احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1445هـ، عقب صلاة المغرب بمسجد الإمام الحسين يوم الثلاثاء 30 من ذى الحجة 1444هــ الموافق 18 يوليو 2023، كما أناب جميع المحافظين لحضور الاحتفال كل فى محافظته.

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