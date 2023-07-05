الوزراء: توقيع شراكة لإدارة وتشغيل فندقين فى مثلث ماسبيرو ومجرى العيون

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقدى شراكة جديدين بين شركة "سيتى ايدج للتطوير العقارى" نيابة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومجموعة "هيلتون" بشأن إدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





ووقع على عقد الشراكة كل من محمد الدهان، الرئيس التنفيذى لشركة "سيتى إيدج للتطوير العقارى"، وسام دياب، مدير التطوير بمجموعة "هيلتون ".

وبموجب عقدى الشراكة، تقوم مجموعة "هيلتون" بإدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، الأول هو فندق "دوبل ترى- Double Tree" فى منطقة أبراج مثلث ماسبيرو، والثانى هو فندق هيلتون بمنطقة سور مجرى العيون.

ويتضمن الاتفاق أن يتم تشغيل فندق"دوبل ترى" فى منطقة مثلث ماسبيرو فى 30 يونيو 2028، ويضم الفندق 260 غرفة وجناحًا.

كما أنه من المُقرر تشغيل فندق "هيلتون سور مجرى العيون" نهاية عام 2026، بسعة 218 غرفة وجناحًا، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى التى تشمل قاعات احتفالات، وجيم، وسبا، وحمام سباحة، ومطاعم.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بخطوة توقيع عقدى الشراكة لإدارة وتشغيل هذين الفندقين، بمنطقتين كانتا فى الماضى "عشوائيتين" ومُسجلتين ضمن المناطق غير الآمنة، ولكن الدولة بذلت فيها جهودًا غير مسبوقة، وحدثت فيهما نقلة حضارية، شجعت كُبرى الفنادق العالمية على التقدم لإدارة وتشغيل فنادق بهما.

وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كان له رؤية وإرادة سياسية ومتابعة مستمرة لملف تطوير المناطق العشوائية، التى تحولت بفضل هذه الجهود لمناطق حضارية متميزة، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية فى تطوير المناطق غير الآمنة أو غير المُخططة، أصبحت مثار فخر للمصريين.

وقال الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان: إن هذه الشراكة تأتى ضمن الجهود المبذولة لإعادة تخطيط عدد من المناطق فى القاهرة، ضمن خطط إستعادة الوجه الحضارى للقاهرة.

وأكد أهمية هذه الشراكة المُهمة بين اثنتين من كبريات الشركات العاملة فى قطاعى العقارات والضيافة، فشركة سيتى إيدج هى شركة رائدة فى مجال التطوير العقارى، ومجموعة "هيلتون " هى إحدى أبرز شركات إدارة وتشغيل الفنادق عالميًا، وهو ما سيُسهم فى الارتقاء بهذه المناطق بوجه عام.

قال محمد الدهان، الرئيس التنفيذى لشركة "سيتى ايدج" للتطوير العقارى، إن الشركة تحرص على التوسع فى الشراكات الاستراتيجية الهادفة للارتقاء بمستوى التطوير العقارى فى مصر، معربا عن سعادته بالشراكة مع "هيلتون"، مشيرا الى تميز مشروعى مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون، مما يدفع "سيتى ايدج للتطوير العقارى" إلى دعم جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تطوير المنطقتين، وتقديم كل وسائل وسبل الراحة للرواد من خلال تجارب وخدمات استثنائية، لافتا إلى أهمية موقع الفندقين للسياحة المصرية والعائد الايجابى منهما على الدخل القومى لوقوعهما فى أكثر المناطق الحيوية فى القاهرة باعتبارهما من المناطق الجاذبة للسياح، بالإضافة الى فرص العمل والتشغيل التى سيتم توفيرها من خلال الفندقين.