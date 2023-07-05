نتيجة شهادة الدبلومات الفنية.. الرابط وموعد الإعلان والاعتماد

جدة - نرمين السيد - يعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية عقب الاعتماد مباشرة عبر موقع الوزارة المخصص لنتيجة شهادة الدبلومات الفنية.





وأوضح بيان صحفى لوزارة التربية والتعليم عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية، بأن الشهادة بنوعياتها: صناعى، زراعى، تجارى، وفندقى، الدور الأول للعام الدراسى 2022/2023.



نتيجة شهادة الدبلومات الفنية



ويعلن الوزير، أسماء الأوائل فى مؤتمر صحفى، بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عند الساعة 2:30 ظهرا ونتيجة شهادة الدبلومات الفنية، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية، عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، من خلال الموقع الرسمى للوزارة عبر هذا الرابط من هنا



نتيجة شهادة الدبلومات الفنية



وتعلن النتيجة للطلاب باستخدام رقم الجلوس، وتظهر بشكل مفصل يتضمن درجات كل طالب فى كل مادة ومجموعة الكلى، وموقفه من النجاح أو الرسوب أو الدور الثانى.



وانتهى طلاب الدبلومات الفنية الذين يتجاوز عددهم 760 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، من أداء الامتحانات فى المواد التحريرية يوم الخميس الموافق 8 يونيو الجارى، أما الامتحانات العملية والمعلمية التى بدأها الطلاب يوم 20 مايو الماضى، استكملوها حتى 16 يونيو الجارى، بعد انتهاء الامتحانات التحريرية.