مصر للطيران تسير اليوم 18 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة فى بيان اليوم الأربعاء أن الرحلات تتنوع بواقع (9 رحلات من جدة -7 رحلات من المدينة - 1 رحلة جدة برج العرب - 1 رحلة جدة - باماكو) لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الكهرباء ووزارة التضامن وقرعة جنوب وشمال سيناء وقرعة الوادى الجديد وقرعة الدقهلية وقرعة أسيوط وقرعة الجيزة وقرعة الفيوم وقرعة كفر الشيخ وقرعة الإسكندرية وتضامن دمياط والمؤسسة والترانزيت وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالى.

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