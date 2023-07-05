طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان البلاغة وغرفة العمليات تؤكد عدم رصد شكوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يوليو 2023 12:30 مساءً - يؤدى اليوم الأربعاء طلاب الثانوية الأزهرية اختبارات مادة البلاغة ضمن إمتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسى الجارى 2022 / 2023 حيث قامت غرفة عمليات الادارة المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية لتفقد اللجان للإطمئنان على وصول جميع أوراق الأسئلة إلى المناطق الأزهرية بالمحافظات وإنتظام سير الامتحانات كما تقلت الغرفة تقرير اللجنه الفنية من واضعى الأسئله للإمتحانات الثانوية الأزهؤرية وافادت بسلامة الأسئلة وعدم ورصد اى شكوى من صعوبة أو عدم فهم الأسئلة وانها تتفق مع المواصفات الفنية للورقة الامتحانية .

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، أعمال الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة قنا الأزهرية، حيث تابع فضيلته لجان بنين نجع حمادي، وبنين أولاد نجم، وبنين بهجورة، وفتيات نجع حمادى، وفتيات الرحمانية، للتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في أعمال الامتحانات، كما تفقد مركز توزيع الأسئلة بنجع حمادي، وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.