الأزهر يدين الاعتداءات الصهيونية على جنين: إرهاب صريح للأبرياء

جدة - نرمين السيد - أدان الأزهر الشريف، واستنكر بشدةٍ اعتداءات الكيان الصهيونى المتكررة على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، التى أسفرت عن وقوع شهداء ومصابين من أبناء الشعب الفلسطينى الأبرياء، وبما يعكس الإصرار الصهيونى السافر على مواصلة الاعتداءات والاقتحامات، وارتكاب المجازر واستخدام كل أنواع البطش والقوة المفرطة، فى إرهابٍ صريحٍ للأبرياء والعزَّل من أبناء الشعب الفلسطينى، وتعدٍ واضحٍ على جميع القوانين والأعراف الإنسانيَّة والأخلاقيَّة.





ودعا الأزهر لاتِّخاذ موقف عربى وإسلامى موحد تجاه هذه الانتهاكات الصهيونية، التى ينتهجها هذا الكيان الغاشم فى مدينة جنين الفلسطينيَّة المحتلة، ودعم نضال الشعب الفلسطينى المشروع فى وجه هذا الكيان المحتل الذى تمرَّس على قتل الأبرياء، والاعتداء على الأطفال والنساء والرجال، وسلب الحقوق وسرقة الأراضى والممتلكات. كما طالب الأزهر المجتمع الدولى بتحمُّل مسؤولياته تجاه ما يجرى على الأراضى الفلسطينية المحتلة، والتصدى بقراراتٍ حاسمةٍ لوقف عبث هذا الكيان الصهيونى بحقوق الفلسطينيين الأبرياء، وتعدِّيه السافر والمتواصل على أرضهم وممتلكاتهم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد شهداءنا - شهداء فلسطين - بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحرِّرَ فلسطين والمسجد الأقصى من طغيان هذا العدو الصهيونى الغاشم.

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