جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة، من إجمالى 8868 مشروعا بعدد مستفيدين بلغ 3.5 مليون فى 236 قرية و3967 تابعا. وبلغ عدد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، 353 مشروعا، وجرى ويجرى توصيل الغاز لـ67 قرية، وتنفيذ 173 مشروعا فى المجال الطبى، وإنشاء 85 مشروعا فى مجال المجمعات الحكومية والزراعية. كما يجرى تنفيذ 168 مركز شباب و53 مشروعا فى مجال كبارى الرى، وإنشاء 24 مشروعا فى مجال التضامن الاجتماعى، وإنشاء 9 مشروعات سكنية و223 أخرى بمجال الكهرباء، وإنشاء وصيانة 290 مدرسة و66 مكتب بريد، وإنشاء 26 نقطة شرطية و147 برج محمول و6 محطات سكة حديد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطار «حياة كريمة».. ينهى معاناة أهالى البحيرة (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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