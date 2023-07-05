خطة الصحة لرفع كفاءة المنشآت النفسية وعلاج الإدمان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" خطة رفع كفاءة المنشآت النفسية وعلاج الإدمان.

وضاعفت الوزارة، الأخصائيين إلى 764 طبيبا، كما رفعت عدد أطباء التفتيش إلى 92 طبيبا، وأضافت 10418 سريرا يخضع لإشراف الصحة النفسية، وعملت على غلق 17 مركزا للعمل بدون ترخيص.

كما عملت الوزارة على زيادة فرص التدريب لرفع كفاءة الأطباء، وخصصت منصة إلكترونية لهذا الغرض يمكن الدخول عليها من هنا مع توفير الخدمات مجانا للمواطنين.