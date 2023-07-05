100 يوم صحة.. إطلاق حملة «تقدر من غيرها» لمتعافى الإدمان

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الصحة السكان، حملة «تقدر من غيرها» للعام الخامس على التوالى، لتشجيع المتعافين من الإدمان على قضاء فترة الإجازات الصيفية، بعيدا عن العادات والأماكن التى يمكن أن تعيدهم لتعاطى المواد المخدرة، ياتى ذلك فى اطار الحملة الرئاسية 100 يوم صحة.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن السعة السريرية المخصصة لمرضى الإدمان بالمستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان زادت بنسبة 15% ضمن خطة وزارة الصحة لعام 2023، حيث تم تشغيل الأقسام الداخلية فى كل من قسم التأهيل بمستشفى أسوان بسعة 31 سريرا، وقسم التشخيص المزدوج فى مستشفى الخانكة بالقليوبية، بسعة 57 سرير، بالإضافة إلى إفتتاح أول قسم داخلى لعلاج الإدمان بمستشفى دميره بالدقهلية بسعة 65 سريرا.

وأضاف «عبدالغفار» أن تم توفير 6 عيادات مسائية مخصصة للمراهقين فى كل من (القاهرة، المنيا، سوهاج، أسوان والمنوفية) بالإضافة إلى 5 عيادات مسائية مخصصة للبالغين فى (بنى سويف، الدقهلية، الإسكندرية، أسيوط والمنوفية) ذلك ضمن خطة التوسع فى الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان فى مختلف المحافظات ولكافة فئات المجتمع.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن حملة «عيد من غيرها» تاتى فى اطار حملة "100 يوم صحة"، حيث تهدف الحملة توفر للمتعافين ظروفا جيدة لقضاء المناسبات المختلفة والاستمتاع بها فى جو من التعافى، يدعم قدرتهم على الاستمتاع بالحياة دون الحاجة لتعاطى المواد المخدرة، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتى ضمن جهود الأمانة لمواجهة إدمان المخدرات والتى تتضمن الحملة المستمرة تحت شعار «تقدر من غيرها».

وذكرت «منن» أن الحملة تنطلق عبر مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والبالغ عددها 23 مستشفى ومركز فى 16 محافظة، حيث نظمت الأمانة العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية والدينية داخل مستشفيات ومراكز الأمانة أو خارجها عبر دور الثقافة والأندية الرياضية.

وقالت «منن» إن فعاليات الحملة تتضمن قيام مجموعة من الأئمة بتقديم ندوات دينية لمرضى الإدمان فى كل المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بهدف رفع الوعى الدينى لدى المرضى ومساعدتهم على التعافى.